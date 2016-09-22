На Харківщині підірвали 22 артснаряди часів Другої світової війни

21 вересня піротехніки проводили розмінування боєприпасів часів Другої світової війни у селах Коротич та Степанки Харківського району, повідомляє Depo.ua з посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Як повідомили рятувальники, у цих населених пунктах виявили 22 артилерійські снаряди калібру 76 та 122 мм.

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"Найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів знайшли місцеві мешканці у полі за межами села Степанки", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику прибули піротехніки та за допомогою міношукачів та спецпристроїв виявили 21 одиницю вибухонебезпечних артснарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни.

Знайдені боєприпаси знешкодили у спеціально відведених місцях шляхом підриву. Постраждалих немає.