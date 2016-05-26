В Одеській області біля залізниці виявлено 60 снарядів часів війни

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 25 травня о 12.03 піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення виїжджала до села Великий Кут, де поруч із залізничними коліями Арциз-Березине, 184 км, виявлено зосередження вибухонебезпечних предметів.

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Піротехніки провели обстеження території та вилучили артилерійські снаряди калібру 75 мм - 56 штук, калібру 107 мм - 4 штуки.

Вибухонебезпечні предмети були транспортовані в безпечне місце і знищені шляхом підриву.