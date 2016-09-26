Суд взяв під домашній арешт власників магазинів на Харківщині, де продавався сурогатний алкоголь

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення суди ухвалили сьогодні, 25 вересня.

Зазначається, що в Ізюмському та Харківському районах суд визначив двом власникам магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіння браслету.

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«Прокуратура не згодна з таким рішенням. Готовимо апеляцію», - підкреслили у прокуратурі, додавши, що державне обвинувачення вимагатиме взяття підозрюваних під варту.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині внаслідок отруєння алкоголем померли 12 осіб, ще 7 перебувають у лікарнях.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

24 вересня у Вовчанську Харківської області суд арештував власницю магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.