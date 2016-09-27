Деканоідзе виступає за заборону виходу водія з авто під час перевірки

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам під час запуску навчального центру для підготовки слідчих та дільничних для Київської області.

"Якщо ми не зробимо жорсткішим законодавство проти хуліганів і "тітушек", ми не зможемо змінити ситуацію на краще. Зміни до законодавства будуть серйозні. Я буду ініціювати збільшення терміну затримання за хуліганство... Я буду вимагати законодавчо закріпити заборону виходу з автомобіля", - сказала Деканоідзе.

Також вона зауважила, що необхідно вносити деякі зміни до інших законів, які стосуються діяльності правоохоронних органів, а також синхронно вносити зміни до інструкцій, які регламентують дії поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

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Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

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26 вересня в Дніпрі відбулося прощання з загиблими поліцейськими. В громадянській панахиді взяли участь кілька тисяч місцевих жителів, а також генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе, керівники міста Дніпро і Дніпропетровської області.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив водію маршрутки Валерію Тимоніну, який своїм транспортним засобом намагався заблокувати вбивцю двох поліцейських, іменну зброю.