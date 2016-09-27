Загиблий патрульний в Дніпрі встиг вбити ім'я Пугачова в базу, це дозволило його затримати - Деканоїдзе

Про це повідомила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Чому цей нелюд убив Артема (Кутушева - Ред.)? Тому що він знав, що він у розшуку, тому що Артем сказав, що він перевірить документи. І він не хотів, щоб патрульний вбивав його ім'я в нашу базу", - заявила Деканоїдзе.

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За її словами, "на щастя чи як це сказати, Артем встиг відреагувати і потім ми його затримали".

"Він (Пугачов - Ред.) потім не хотів помирати і прийшов у госпіталь, як ви знаєте", - додала Деканоїдзе.

Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульних, внаслідок чого поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.

У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця "Торнадо", який перебував у розшуку.