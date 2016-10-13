Підозрювану у сепаратизмі комуністку Александровську випустили із СІЗО

Як повідомив кореспондентові УНІАН один із адвокатів Александровської Олександр Пастернак, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 13 жовтня.

"Міру запобіжного заходу змінили на домашній арешт, цілодобовий. Рішення виконується одразу", - сказав Пастернак.

Він зазначив, що Александровська під домашнім арештом змушена буде носити цілодобово браслет, який фіксуватиме її місце розташування.

Пастернак зазначив, що в ці хвилини його підзахисна ще перебуває в будівлі суду, однак вже сьогодні вона буде звільнена з-під варти.

"Вона в суді, є ще процедурні питання, які необхідно вирішувати. Сьогодні вона буде на свободі", - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2016 року Александровську та її сина звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

За матеріалами СБУ, колишній народний депутат разом зі своїм сином Олександром намагалася підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За звернення, зокрема одної з міськрад Харківщини, комуністи пропонували 9 тис. доларів (водночас, за відомостями СБУ, російські спецслужби виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей).

30 червня Київський районний суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці. Захист Александровської подавав апеляцію, однак вона не була задоволена і термін тримання під вартою продовжувався.

Комуністці інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.