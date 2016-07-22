У Харкові суд залишив під вартою екс-нардепа Александровську

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 22 липня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області, розглянувши клопотання захисту Александровської про скасування запобіжного заходу з огляду на "необґрунтованість підозри".

Судове засідання проходило в закритому режимі, тому що за клопотанням захисту підозрюваної представники державного обвинувачення розкривали матеріали провадження.

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Заслухавши думки сторін, суд підтвердив обґрунтованість обвинувачення та відхилив клопотання захисту Александровської про скасування запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Київський районний суд Харкова обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 2 місяці.

Колишнього депутата Верховної Ради ІІІ-VI скликань від КПУ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст.110 та ч.3 ст.369 КК України).

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За попередніми даними, Александровська та її син Олександр намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад. Місцеві обранці мали за хабар прийняти на сесіях звернення до ВР та президента про прийняття змін до Конституції з питань федералізації.

Зокрема, зафіксовано факт надання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди за прийняття таких звернень керівництву Південної міської ради (Харківська область).