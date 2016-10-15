Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу Збройних сил України на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.

«Ймовірність ескалації конфлікту залишається значною, і ті, хто не відчувають цього, мають зрозуміти – країна зараз перебуває в стані війни», - заявив Порошенко.

Порошенко не виключає повномасштабного вторгнення Росії в Україну і запевняє, що ЗСУ готові дати гідну відповідь.

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«Я наголошую на тому, що війна ведеться, і захист, і оборона нашої держави – це справа не лише Збройних сил, це справа всього українського народу, всього суспільства, влади», - сказав він.

«Всі ми маємо зробити максимум можливого для того, щоб захистити нашу свободу, нашу демократію, територіальну цілісність, суверенність», - додав президент.

«У випадку повномасштабного російського вторгнення, яке ми, на жаль, не виключаємо, готові дати гідну відповідь», - підкреслив Порошенко.

Президент відзначив, що на Донбасі на лінії зіткнення зберігається напруженість: за добу біля Водяного окупанти випустили понад 1 тис. мін та артилерійських снарядів.

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«Напруженість на лінії зіткнення зберігається, лише по ділянці біля Водяного за останню добу було випущено більше 700 артилерійських снарядів, більше 300 мін – це лише на маленькій ділянці фронту», - заявив він.

«Те, що нікого не втратили… є ознакою підвищення кваліфікації і рівня захисту і надійності нашої оборони», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, в Луганській обласній держадміністрації поінформували, що минулої доби на Попаснянському напрямку в результаті артилерійського обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули.