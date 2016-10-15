На Луганщині внаслідок артобстрілу загинули двоє українських військових - ОДА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

«Минулої доби терористи піддали масованому обстрілу позиції наших бійців вздовж всієї лінії розмежування. Зокрема, бойовики 18 разів відкривали вогонь, використовуючи заборонені Мінськими угодами 152-мм гармати та 120-мм міномети», - йдеться в повідомленні.

На Попаснянському напрямку в результаті артилерійського обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, а місцевого жителя було поранено осколками у власному будинку, інформують в ОДА.

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Наразі постраждалого прооперовано у Попаснянській районній лікарні, загрози його життю та здоров’ю немає.

«Вчора, у День захисника України, ще двоє наших бійців віддали свої життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, а мешканець м. Золоте отримав поранення у власному будинку. Ми платимо дуже високу ціну за встановлення миру в Україні, але тримаємо своє слово, бо навіть під шквальним вогнем противника хлопці дотримуються наказу і не відповідають на провокації», - прокоментував обстановку на лінії розмежування голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.