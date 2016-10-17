Генерал СБУ Вовк: вбивство Мотороли – це фейк, він десь за Байкалом ховається
Інформація про вбивство терориста "ДНР", громадянина РФ Арсенія Павлова (Мотороли) не відповідає дійсності.
Таку думку виданню "ГОРДОН" висловив колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України генерал Василь Вовк.
"Я не бачу ніякої загрози терактів на території України з однієї простої причини. Вбивство Мотороли - фейк. Це інсценізація. Швидше за все, він у Росії. Десь за Байкалом ховається. Всіх захищених Москвою людей відправляють в тому напрямку. Це не людина, це - обличчя. і ця особа повинна сидіти в тюрмі. Причому не у нас, а в Росії. Ось вони його і сховали. Зроблять вид, що поховали, і все", - вважає Вовк.
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Як повідомляв УНІАН, бойовик «Моторола» загинув у Донецьку 16 жовтня в результаті вибуху у ліфті будинку.
В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.