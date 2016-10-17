Генерал СБУ Вовк: вбивство Мотороли – це фейк, він десь за Байкалом ховається

Таку думку виданню "ГОРДОН" висловив колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України генерал Василь Вовк.

"Я не бачу ніякої загрози терактів на території України з однієї простої причини. Вбивство Мотороли - фейк. Це інсценізація. Швидше за все, він у Росії. Десь за Байкалом ховається. Всіх захищених Москвою людей відправляють в тому напрямку. Це не людина, це - обличчя. і ця особа повинна сидіти в тюрмі. Причому не у нас, а в Росії. Ось вони його і сховали. Зроблять вид, що поховали, і все", - вважає Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, бойовик «Моторола» загинув у Донецьку 16 жовтня в результаті вибуху у ліфті будинку.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.