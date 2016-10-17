Суд заарештував екс-головного бухгалтера "Укрспирту" з правом внесення 4,1 млн грн застави

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, зазначивши, що відповідне рішення суд прийняв 15 жовтня.

Згідно з повідомленням, екс-головний бухгалтер ДП «Укрспирт» підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

За даними ГПУ, підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування, у зв’язку з чим перебував у розшуку, а 14 жовтня був затриманий та доставлений до суду для розгляду клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко 15 жовтня заявив про затримання колишнього головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Романа Волощука (період 2012-2014 рр.) за підозрою у розкраданні 750 млн грн.

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За даними Луценка, Волощук за попередньою змовою з тодішнім керівником "Укрспирту" Олександром Хартом перерахував грошові кошти в розмірі 750 млн грн на рахунки фіктивних підприємств, які не здійснювали поставки продукції.

Крім того, додав генпрокурор, затриманий підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 175 млн грн.

Колишній генеральний директор держпідприємства "Укрспирт" Олександр Харт з травня 2014 року перебуває у розшуку за підозрою у розтраті держмайна.

Харт очолював «Укрспирт» з червня 2012 року до березня 2014 року.