Генпрокуратура затримала екс-головбуха "Укрспирту" за аферу в 750 мільйонів гривень

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В результаті роботи ДФС і ГПУ сьогодні затримано головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Волощука Р.Я. (період 2012-2014 рр), підозрюваний в розкраданні державних грошей», - написав він.

За даними Луценка, Волощук за попередньою змовою з тодішнім керівником "Укрспирту" Олександром Хартом перерахував грошові кошти в розмірі 750 млн грн на рахунки фіктивних підприємств, які не здійснювали поставки продукції.

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Крім того, додав генпрокурор, затриманий підозрюється в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ "Атлас груп", яке має ознаки фіктивності, на суму 175 млн грн.

Як повідомлялося, колишній генеральний директор держпідприємства "Укрспирт" Олександр Харт з травня 2014 року перебуває у розшуку за підозрою у розтраті держмайна.

Харт очолював «Укрспирт» з червня 2012 року до березня 2014 року.