На Житомирщині затримали грабіжників, які обікрали ювелірний магазин

Вчора, 26 жовтня, правоохоронці затримали злочинців, які пограбували ювелірну крамницю на Житомирщині.

Зазначається, що грабіжники забрали ювелірних виробів на загальну суму 1,3 млн грн.

«Викрадені речі збувалися не лише на Житомирщині, а й на території Вінницької та Одеської областей. Сума збитків тільки з одного розбою перевищує 1,3 мільйона гривень», – повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Дмитро Головін, повідомили у прес-службі МВС.

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Крім на того, як йдеться у повідомленні, грабіжникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Наразі триває подальше розслідування злочину. Поліцейські розшукують викрадені вироби та перевіряють затриманих на причетність до інших злочинів на території області.