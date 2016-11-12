Суд дозволив обшук за місцем проживання Савіка Шустера і на його телеканалі

Суд виніс рішення про проведення обшуку за місцем проживання телеведучого Савіка Шустера і на його телеканалі 3S.tv.

Про це Канал Савіка Шустера 3S.tv повідомляє в Facebook.

"Суддя Печерського суду в закритому засіданні, без присутності наших адвокатів, виніс постанову про проведення обшуку за місцем проживання Савіка Шустера і на телеканалі 3s.tv.", - сказано в повідомленні.

Стверджується, що "по цій позиці Савіка викликали на допит. Він надав усі вичерпні документи, але вони намагаються нас добити. А депутатський донос організований НФ".

На сторінці оприлюднена скан-копія постанови суду, з якої випливає, що рішення про обшуки Печерський райсуд Києва виніс ще 2 листопада за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 в рамках кримінального провадження від 5 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ч. ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Досудове розслідування виробництва здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС р. в Києві.

Читайте такожСуд скасував заборону Савіку Шустеру працювати в Україні

Як зазначається в рішенні суду, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Канади, який з 2005 року постійно проживає на території України, в період липня-вересня 2008 року, отримавши на свій валютний рахунок 1 млн 340 тис. євро в якості процентного фінансового кредиту, який не був повернутий позикодавцеві у термін, зазначений у договорі до 3 липня 2010 р., в порушення Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", не подав до ДПІ за місцем проживання декларацію про доходи та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми повернутого кредиту позикодавцеві, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Київський міський центр зайнятості анулював телеведучому Шустеру дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення "недостовірними відомостями в документах" та відкритим у зв'язку з цим кримінальним провадженням.

28 квітня Держслужба зайнятості призупинила дію цього рішення.

У червні Київський окружний адмінсуд скасував рішення про анулювання дозволу на працевлаштування Шустеру.