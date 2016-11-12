У Печерському суді заявили, що не дозволяли обшук у Шустера

У Печерському районному суді Києва уточнюють, що суддя за клопотанням прокурора дав дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні кіпрських компаній та Банку Республіки Кіпр, що стосуються надання або повернення фінансового кредиту, наданого телеведучому Савіку Шустеру за договором позики.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook.

«У зв’язку з розповсюдженням в ЗМІ повідомлень щодо надання Печерським районним судом м. Києва дозволу на обшук за місцем проживання Савіка Шустера чи у іншому володінні особи, прес-служба суду повідомляє, що 2 листопада 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Карабанем у відкритому судовому засіданні були розглянуті клопотання прокурора щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні кіпрських компаній та банку Республіки Кіпр, які стосуються надання або повернення фінансового кредиту, наданого Савіку Шустеру за договором позики (копії документів)», - сказано у повідомленні.

Таким чином, у провадженні суду клопотань органів досудового розслідування чи прокурора про надання обшуку, що стосуються Шустера, не перебувало, наголосили у прес-службі суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні канал Савіка Шустера 3s.tv у Facebook повідомив, що «суддя Печерського суду на закритому засіданні, без присутності наших адвокатів, виніс постанову про проведення обшуку за місцем проживання Савіка Шустера і на телеканалі 3s.tv».

Також у повідомленні зазначалося, що Шустера викликали на допит, і він надав усі вичерпні документи.

На сторінці оприлюднено скан-копію постанови суду, з якої випливає, що рішення про обшуки Печерський райсуд Києва виніс ще 2 листопада за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 у рамках кримінального провадження від 5 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Досудове розслідування провадження здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції в Печерському районі Головного управління ДФС в м. Києві.

Як зазначається у рішенні суду, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Канади, який з 2005 року постійно проживає на території України, в період липня-вересня 2008 року, отримавши на свій валютний рахунок 1 млн 340 тис. євро як відсотковий фінансовий кредит, який не було повернено позикодавцеві в термін, зазначений в договорі, до 3 липня 2010 року, в порушення Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», не подав до ДПІ за місцем проживання декларацію про доходи і не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми неповерненого кредиту позикодавцеві, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

У квітні Київський міський центр зайнятості анулював телеведучому Шустеру дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення «недостовірними відомостями в документах» і відкритим у зв'язку з цим кримінальним провадженням.

28 квітня Держслужба зайнятості призупинила дію цього рішення.

У червні Київський окружний адмінсуд скасував рішення про анулювання дозволу на працевлаштування Шустеру.