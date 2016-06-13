Суд скасував заборону Савіку Шустеру працювати в Україні
17:29, 13 червня 2016Суспільство
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Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про анулювання дозволу на працевлаштування автору і телеведучому ток-шоу "Шустер LIVE" Савіку Шустеру.
Савік Шустер / 3s.tv
Рішення суду набуде чинності через 5 днів, якщо Київський міський центр зайнятості не подасть апеляцію, передає телеканал "112 Україна".
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Самого Шустера сьогодні на судовому засіданні не було, його інтереси представляли адвокати.
Як повідомляв УНІАН, у квітні Київський міський центр зайнятості анулював телеведучому дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення «недостовірними відомостями в документах» та відкритим у зв`язку з цим кримінальним провадженням.
28 квітня Державна служба зайнятості (ДСЗ) призупинила це рішення Київського центру зайнятості.
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