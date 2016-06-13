Суд скасував заборону Савіку Шустеру працювати в Україні

17:29, 13 червня 2016
Суспільство
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Київський окружний адміністративний суд скасував рішення про анулювання дозволу на працевлаштування автору і телеведучому ток-шоу "Шустер LIVE" Савіку Шустеру.

Савік Шустер / 3s.tv

 

Рішення суду набуде чинності через 5 днів, якщо Київський міський центр зайнятості не подасть апеляцію, передає телеканал "112 Україна". 

Читайте такожДержслужба зайнятості пояснила, на якій підставі анульований дозвіл Шустеру на роботу в Україні

Самого Шустера сьогодні на судовому засіданні не було, його інтереси представляли адвокати.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Київський міський центр зайнятості анулював телеведучому дозвіл на роботу в Україні, пояснивши своє рішення «недостовірними відомостями в документах» та відкритим у зв`язку з цим кримінальним провадженням.

28 квітня Державна служба зайнятості (ДСЗ) призупинила це рішення Київського центру зайнятості.

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