Янукович про головну умову співпраці з Росією

Головною умовою співпраці України з Росією буде купівля імпортного газу за прозорими цінами. Про це заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомляє “5 канал”.

Також він зазначив, що ціна на блакитне паливо в різних областях України буде неоднаковою - залежно від відстані, на яку доведеться транспортувати газ, вищою або нижчою.

"Нам на сьогоднішній день дали всі гарантії, що будуть постачати необхідні обсяги за прозорими цінами. І ці ціни будуть відповідати ринковій ціні на кордоні України з Росією", - цитує В.ЯНУКОВИЧА “Українська правда”.

"Потім до цієї ціни додається ціна транспортування. І залежно від відстані споживач в Україні буде отримувати ціну, газ за такою ціною", - додав він.

Також прем`єр запевнив, що Україні не варто боятися стрибків цін на світовому ринку сировини. За його словами, у держбюджеті-2007 закладено 600 мільйонів доларів – як стабілізаційний фонд – на випадок подорожчання газу на світовому ринку.