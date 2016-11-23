Держприкордонслужба відкрила в Одесі профільний логістичний центр

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, центр відкрито на базі Одеського прикордонного загону.

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У церемонії відкриття взяв участь глава Державної прикордонної служби України генерал-полковник Віктор Назаренко.

«Сьогодні ми вперше відкриваємо сучасний логістичний центр на базі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління», - зазначив він.

Глава Держприкордонслужби подякував особовому складу за те, що в найкоротші терміни здійснено облаштування приміщень центру, і забезпечено його готовність до експлуатації, а також – керівництво Південного управління служби і Одеського прикордонного загону - за відповідну ініціативу.

Він акцентував, що на даний час продовжується системне реформування Держприкордонслужби за кращими європейськими стандартами.

Центр дасть змогу істотно скоротити терміни, шляхи доставки і отримання необхідного майна від постачальника до замовника. Логістична база забезпечена обладнанням для зберігання уніформи, низькотемпературними холодильниками для продуктів харчування тощо.

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«Це дасть змогу організувати безперебійне і своєчасне забезпечення органів охорони кордону, як Південного регіонального управління, так і окремих підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління матеріально-технічними засобами, продовольством тощо», - додали в секторі.

Передбачається, що зручне місце дислокації значно підвищить оперативність і забезпечить значну економічну ефективність забезпечення прикордонників всім необхідним.

Наголошується, що раніше, до 2001 року, в прикордонному відомстві існувала розгалужена мережа складів регіональних управлінь, але в той час вони були визнані недоцільними і ліквідовані.

«Сьогодні Південне регіональне управління виступає новатором створення логістичного центру. За результатами його роботи буде прийнято рішення про доцільність створення таких баз в інших регіональних управліннях», - підкреслили в секторі.

Як уточнив УНІАН старший офіцер сектору Олександр Яковенко, одноразова місткість центру становить: 2 вагони (120 тонн) - під речове забезпечення, 4 вагони (240 тонн) – продукти харчування.

Облаштування центру обійшлося в 1,5 млн грн, з яких державні кошти – близько 540 тис. грн, 500 тис. – шефська допомога.

«Решта – власні сили», - сказав Яковенко.