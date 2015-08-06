Перший гуманітарно-логістичний центр в зоні АТО з'явиться у Миколаївці

У зоні АТО між контрольними пунктами в’їзду-виїзду та лінією бойових зіткнень облаштують гуманітарно-логістичні центри для розподілу гуманітарної допомоги та реалізації продукції підприємцями мирним жителям, які проживають на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в Києві.

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«За дорученням президента Держприкордонслужба напрацьовує нову ідеологію роботи прикордонників на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні АТО. Її сутність полягає у підвищенні рівня безпеки громадян, що слідують через діючі дорожні коридори, забезпеченні реалізації гуманітарної стратегії держави та в частковій демілітаризації контрольних функцій прикордонників», - зазначив він.

За словами Слободяна, одним із елементів цієї ідеології є створення гуманітарно-логістичних центрів. По суті, це огороджений майданчик з покращеним покриттям та підведеними комунікаціями, зазначив він, додавши, що такі майданчики будуть облаштовані на ділянках між контрольними пунктами в’їзду-виїзду та лінією бойових зіткнень.

«Підприємці та гуманітарні організації зможуть завозити товари на ці логістичні центри та реалізовувати чи розподіляти серед мирних мешканців, що проживають в районах, прилеглих до лінії бойових зіткнень», - запевняє помічник голови Державної прикордонної служби України.

«Це дозволить створити безпечні умови для підприємців, які постачають товари на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а також уникнути спекуляцій, та сприятиме зниженню цін на товари для громадян із підконтрольних бойовикам територій. Пілотним проектом такого рішення стане центр поблизу населеного пункту Миколаївка Артемівського району Донецької області. Зараз там активно тривають підготовчі роботи, які завершаться найближчим часом», - резюмував він.

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Як повідомлялося, 20 липня президент України Петро Порошенко дав доручення прискорити відкриття в зоні АТО гуманітарно-логістичних центрів, в яких передбачена можливість функціонування мобільних банківських установ і де люди зможуть придбати їжу та ліки за цінами нижчими, ніж на окупованих територіях.