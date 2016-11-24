У Чернігові поліція просить уникати шахрайського різдвяного флешмобу за принципом "піраміди"

У соцмережах почали з'являтися пропозиції для батьків долучитися до "Різдвяного флешмобу", організованого за наступною схемою: учасник має надати організаторам персональні дані своєї дитини і відправити один подарунок для іншої дитини, а взамін нібито отримає кілька.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника зі зв'язків із ЗМІ Чернігівського відділу поліції Наталія Човпило.

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У поліції наголошують, що ця система має вигляд "піраміди", за якої прибуток отримують лише організатор та перші учасники.

Окрім того, Човпило підкреслила, що персональні дані дитини є конфіденційною інформацією, а тому поліція закликає батьків уникати участі в подібних акціях.

"У цьому так званому «Різдвяному флешмобі» не можна виявити конкретного організатора, який міг би нажитися за чужий рахунок, проте ця акція особливо небезпечна, оскільки ви не знаєте, в чиї руки потраплять дані ваших дітей і з якою метою вони будуть використані», - зазначила вона.