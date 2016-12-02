Держкіно виділить 15,4 мільйонів гривень на екранізацію роману Жадана (відео)

Загальна вартість виробництва фільму становить 30,9 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Держкіно.

Режисер стрічки - Ярослав Лодигін, продюсер - Володимир Яценко, автори сценарію - Сергій Жадан, Ярослав Лодигін і Наталя Ворожбит.

Як повідомляв УНІАН, стрічка створюється у копродукції України і Швейцарії. Про точну дату виходу фільму поки не відомо.

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Сергій Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька престижних літературних премій (у тому числі «Краща українська книга десятиліття» від BBC) і був перекладений на англійську, польську, французьку, російську та німецьку мови.

Сюжет книги розповідає про молодого хлопця, який змушений повернутися в рідне містечко Луганської області, щоб захистити своє майно від бандитів.

11 листопада проект фільму «Ворошиловград» взяв одразу два призи на великому кінофорумі Connecting Cottbus 2016. Творці фільму отримали 1500 євро та акредитацію на Producers Network в рамках кіноринку Каннського кінофестивалю в 2017 році.