Екранізація роману Жадана "Ворошиловград" отримала два призи в Німеччині

Цей щорічний форум у німецькому місті Котбус - одне з головних подій європейського кіноринку. У конкурсі взяло участь 10 номінантів, відібраних з 120 заявок, повідомляється на сторінці Connecting Cottbus 2016 в Facebook.

Продюсер Володимир Яценко, режисер Лодигін і сценарист Наталія Ворожбит отримали 1500 євро та акредитацію на Producers Network в рамках кіноринку Каннського кінофестивалю в 2017 році.

У минулому році приз на Connecting Cottbus також взяв український кінопроект - фільм "Танк" Максима Ксьонди.

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Фільм "Ворошиловград" за підсумками пітчингу Держкіно при загальному бюджеті близько 31 млн грн наполовину буде профінансовано з держбюджету - йому обіцяно 15,5 млн грн.

Стрічка створюється у копродукції України і Швейцарії. Про точну дату виходу фільму поки не відомо.

"Ми дуже віримо, що ця історія стосується не тільки нашої знімальної групи, любителів романа і всіх українців. Сьогодні ми отримали перше підтвердження від кінематографічного світу, що "Ворошиловград" цікавий Європі. Перший приз. Йдемо далі", - написав Лодигін на своїй сторінці в Facebook.

Сергій Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька престижних літературних премій (у тому числі «Краща українська книга десятиліття» від BBC) і був переведений на англійську, польську, французьку, російську та німецьку мови.

Сюжет книги розповідає про молодого хлопця, який змушений повернутися в рідне містечко Луганської області, щоб захистити своє майно від бандитів.

В цьому році українську кіноіндустрію на Connecting Cottbus представляли в рамках програми Focus Ukraine, організованою Держкіно спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем.