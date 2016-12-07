Рада закликала країни світу визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 310 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У зверненні Верховна Рада просить держави світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Нагадується, що Голодомор забрав мільйони людських життів.

«Злочинний комуністичний тоталітарний режим шляхом насильницького вилучення продовольства, блокади сіл та цілих районів, заборони виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій щодо незгодних зумисне створив для українців такі життєві умови, що були розраховані на їхнє фізичне знищення. Така політика режиму – злочин проти людяності відповідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього», - сказано у зверненні.

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У документі наголошується, що сьогодні Україна знову стала «жертвою агресії сталінських послідовників із Кремля».

«Україна протистоїть не лише агресії зі сходу, але й масштабній інформаційній навалі, опертій на брехню. Агресор знову вибудовує стіну пропаганди, щоб приховати свої злочини. І сьогодні, як і вісім десятків років тому, Україна потребує слова правди, щоб світ знав», - підкреслюється у зверненні.

Разом з тим Верховна Рада висловила глибоку подяку усіх тим, хто проривав вибудовану комуністичним тоталітарним режимом залізну завісу пропаганди і брехні, усім тим, хто зберігав пам’ять про трагедію, яку пережив український народ, і усім тим, хто по крупинках відновлював правду про Голодомор.

Також парламент висловив подяку усім державам світу, які сьогодні підтримують Україну у протистоянні із агресором, усім, хто доносить правду про події в Україні до світової громадськості.

Крім того, нагадується, що Верховна Рада Законом України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 року визнала Голодомор злочином геноциду проти українського народу, а Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 року засудила комуністичний тоталітарний режим як злочинний.

Як відомо, офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу понад 20 країн світу.