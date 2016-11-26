У багатьох країнах сьогодні вшанували пам’ять жертв Голодомору

Сьогодні у багатьох країнах вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це МЗС України повідомляє у Twitter.

За даними відомства, жалобні заходи відбулись у Тбілісі, Варшаві, Софії, Лондоні, Бухаресті.

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Також пам’ять померлих від штучного голоду вшанували у Білорусі, Туреччині, Йордані та Аргентині.

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. В цьому році виповнюється 84-я річниця організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками,в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, або 13% усього населення.

У Києві, інших містах України відбулися жалобні заходи вшанування пам'яті жертв Голодоморів, Світовий конгрес українців у ці тижні організовує вшанування пам'яті в 32-х країнах світу. Тема заходів: "Голодомор не зламав". Цього року національні пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе, незважаючи на пережите в 1932-1933 роках.