Дедалі більше священників приходять до військових частин

Наступного року у Збройних силах України планують запровадити інститут військового капеланства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це йшлося на ІІІ-й Національної конференції Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства, яка відбулася сьогодні у Києві.

У роботі конференції взяли участь представники п’яти церков та релігійних організацій, що взаємодіють зі Збройними силами України в рамках Меморандуму про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців.

”Підтвердженням того, що Міністерство оборони не стоїть осторонь від поглиблення співпраці з релігійними організаціями, є збільшенням кількості священиків, які систематично відвідують військові частини для задоволення релігійних потреб військовослужбовців. Збільшується кількість культових споруд на територіях військових містечок. Присутність в українських миротворчих контингентах священиків також вже стало доброю традицією”, - наголосив директор Департаменту гуманітарної політики МО України Ілля ТИЩЕНКО.

Говорячи про перспективи взаємовідносин військового відомства та релігійного братства, він зазначив, що одним із завдань на наступний рік визначено створення сприятливих умов для підготовки введення інституту військового капеланства.

За даними Міноборони, на сьогодні з військовими частинами, установами та організаціями ЗСУ контактують 180 священнослужителів, з яких: 72 – Української православної церкви, 41 – Української греко-католицької церкви, 31 – Української православної церкви Київського Патріархату, 28 - Українського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів, 3 – духовного управління мусульман АР Крим, 2 – української автокефальної православної церкви, та по одному Духовного управління мусульман України і Греко-католицької церкви.

Водночас на території військових містечок діють 11 релігійних куточків у народознавчих світлицях, 21 каплиця, а також 5 храмів, де щоденно правиться служба.