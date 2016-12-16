За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців

Також зросла кількість зареєстрованих вакансій і рівень їх укомплектування (869,3 тис. вакансій, рівень укомплектування - 82%); збільшилася кількість осіб, які отримали роботу за допомогою центрів зайнятості, а також тих, хто отримав тимчасові оплачувані роботи.

Завдяки Службі отримали роботу 706,2 тис. осіб, що на 27 тис. більше, ніж у відповідний період минулого року. Серед позитивних тенденцій - збільшення кількості осіб, за яких роботодавці платять єдиний соціальний внесок. Тобто, з початку року легально працевлаштованих людей в Україні стало більше на 200 тисяч. У січні-листопаді 2016 року попереджених про планове масове звільнення працівників налічувалося 312 тисяч, що на 115 тис. менше, ніж в такий же період 2015 року.

На сьогоднішній день, як заявляє Служба зайнятості, серйозно змінений регламент обслуговування клієнтів, що дозволило значно прискорити темпи пошуку роботи і заповнення вакансій. Для більш ефективної роботи Служба відкрила новий напрямок - працевлаштування в режимі онлайн. Вже цієї зими запрацює новий сайт ДСЗ. Цей інформаційний ресурс стане найбільшим майданчиком для пошуку роботи в Україні.

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До розробки його концепції були залучені кращі міжнародні експерти, в тому числі - представники МОП і ООН. Сайт покликаний супроводжувати кар'єру людини протягом усього життя. Він дає можливість створювати інтерактивні профілі користувачів, особисті веб-кабінети, а також синхронізує з багатьма інформаційними сайтами і соціальними мережами», - повідомив виконуючий обов'язки Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко.

За його словами, після початку роботи сайту також буде розроблено спеціальний додаток на телефони. Таким чином знайти роботу стане легше, зручніше і швидше. Раніше, щоб провести співбесіду або організувати ярмарок вакансій, роботодавцю необхідно було піти в центр зайнятості, заповнити купу паперів, а потім ще і звіт подати. Як тільки запрацює новий ресурс - про всі ці незручності можна буде забути.

В рамках концепції «електронного уряду» вся звітність поступово буде переведена в онлайн. У роботодавця буде свій електронний кабінет, в якому можна налаштувати алгоритм підбору персоналу або ж організувати «потокову співбесіду». Крім того, Служба активно впроваджує в свою роботу такі нові послуги, як відео-резюме та відео-вакансії. Незабаром це стане звичною справою.

Щоб опанувати нову професію, не потрібно п'ять років вчитися в університеті - служба зайнятості пропонує своїм клієнтам безкоштовно пройти курси або ж отримати повноцінну освіту менш ніж за шість місяців. Після запуску нового ресурсу можна буде вибрати професію (з понад 70 позицій - від бармена до програміста) для перенавчання онлайн. Більш того, пройти попереднє навчання можна навіть не виходячи з дому, через інтернет. Здійснити це вдалося завдяки співпраці Служби з освітньої програмою "Prоmetheus". Навчання через інтернет передбачає онлайн-лекції та здачу іспитів. Середній курс занять триває приблизно місяць, а після його закінчення видається відповідний сертифікат.

«Впроваджувати реформу без структурних змін досить складно, тому Служба зайнятості запланувала масштабну реструктуризацію. Суть змін у тому, що майже половину, а точніше 40%, адміністративно-господарського персоналу базових центрів зайнятості скоротять. Їх функції візьмуть на себе обласні центри і тим самим позбавлять базові центри від паперової тяганини і документообігу. Разом з тим, на місцях збільшать кількість персоналу, який безпосередньо обслуговуватиме клієнтів Служби», - коментує Ярошенко.