З початку року Служба зайнятості працевлаштувала понад 10 тис людей з інвалідністю

Про це сьогодні повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.

“Головна мета Служби зайнятості полягає у тому, щоб кожен українець мав гідну роботу із достойною заробітною платою, а кожен роботодавець сумлінних працівників. Кожного місяця ми вдосконалюємо наші послуги і вони стають все більш якісними та доступними. І звісно ж реформа наших послуг торкається і людей з особливими потребами. Ми приділяємо особливу увагу цій категорії громадян і хочу сказати, що за 10 місяців цього року роботу знайшли понад 10 тисяч людей. При цьому, працевлаштування – це лише частина послуг, які можуть отримати у Службі люди з особливими потребами. Наприклад, після навчання 90% одразу ж знаходять роботу”, - наголосив на в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко.

Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують справедливого соціального захисту і створення таких умов життя, щоб успішно соціалізуватися у суспільстві.

Службою зайнятості приділяється особлива увага даній категорії громадян. Зокрема впроваджуються нові підходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування людей з інвалідністю.

Звертаючись до будь-якого центру зайнятості кожна особа, яка шукає роботу з адаптованим місцем для працевлаштування людей з інвалідністю, може отримати повний спектр послуг на рівні з іншими. Окрім наявних вакансій, людині пропонується скористатися послугами з професійного навчання та пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Якщо ж особа не знає чим може займатися в майбутньому, або бажає змінити сферу діяльності – в Службі працюють кваліфіковані фахівці, які допоможуть визначити професійні схильності, пройшовши спеціальні профорієнтаційні тести.

“Люди з обмеженими можливостями в своїй більшості дуже сильні духом. А тому все частіше створюють самі для себе комфортні умови праці і стають підприємцями. В службі зайнятості допоможуть і тут. При цьому не просто нададуть фінансову підтримку, а ще й навчать як правильно все організувати, щоб власна справа не стала «одноденкою», а приносила дохід. З початку року 193 людини з обмеженими можливостями відкрили власну справу”, - зазначив В. Ярошенко.

Згідно чинного законодавства, люди з інвалідністю відносяться до категорії громадян що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Спільно з роботодавцями в центрах зайнятості часто організовуються ярмарки з презентації актуальних вакансій підприємств, установ, організацій. А віднедавна набуває популярності проведення дистанційної онлайн співбесіди, що дуже зручно як для роботодавця так і для шукача роботи.

До того ж послуги служби зайнятості доступні, адже центри знаходяться в кожному районі по всіх областях України. Всі приміщення оснащені пандусами та кнопками виклику спеціалістів, які допоможуть піднятися до приміщення та розібратися у питаннях, які цікавлять. Адже з даною категорією працює окремо фахівець, який приділяє дещо більше часу на прийом, ніж зазвичай.

Для осіб з вадами зору в приміщеннях центрів встановлені покажчики кабінетів, залів, поверхів зі шрифтом Брайля. У спеціальних куточках для осіб з обмеженими можливостями кожен бажаючий може самостійно ознайомитися з усіма нормативними документами та актуальними послугами служби зайнятості.