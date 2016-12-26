В Одесі суд засудив іноземця до 7 років ув’язнення за контрабанду кокаїну

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого іноземця минулого тижня засуджено до 7 років позбавлення волі.

«Судом чоловік визнаний винним у скоєнні низки злочинів, серед яких придбання наркотиків в особливо великому розмірі для збуту, а також їх контрабанда», - зазначили в прес-службі.

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У ході розслідування встановлено, що в 2014 році громадянин Арабської Республіки Єгипет, який тривалий час проживав в Одесі, вирішив налагодити канал контрабанди кокаїну з Нігерії. Через поштові відправлення єгиптянин отримав наркотики в Одесі, де планував їх реалізувати.

«Після отримання першої посилки з автозапчастинами, в якій була прихована партія кокаїну, чоловіка викрили правоохоронці», - повідомили у відомстві.