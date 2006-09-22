В Одесі розпочнеться семінар ”Вступ України до СОТ: Перспективи та виклики для малого та середнього бізнесу”

25 вересня о 9-00 в Одесі розпочнеться семінар на тему: “Вступ України до СОТ: Перспективи та виклики для малого та середнього бізнесу”. Організатори - Міністерство економіки України, Одеська облдержадміністрація та Український центр міжнародної інтеграції. Модератор – голова Одеської облдержадміністрації Іван Плачков. Планується, що в роботі візьмуть участь - заступник міністра економіки України Валерій П’ятницький, голова Ради підприємців України при КМУ Ксенія Ляпіна, заступник голови Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Геннадій Білоус, експерти ПРООН, Проекту з питань вступу України до СОТ (USAID), Українського центру міжнародної інтеграції (велика зала засідань облдержадміністрації, пр.Шевченка, 4, 3-й поверх) . Потрібна акредитація. Телефони: 7189-317, 7189-461.