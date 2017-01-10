В Україні сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Як повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), зареєструватися для участі в ЗНО можна на сайтах регіональних центрів.

Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня.

Зазначається, що кожен зареєстрований учасник може скласти тести: 1 квітня з української мови і літератури, а 8 квітня – з одного з предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

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«Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, ЗНО-2017 відбудеться з 23 травня по 16 червня, а розпочнеться тестом з української мови та літератури.