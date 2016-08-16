Цьогоріч найвищий бал на ЗНО отримали 258 випускників

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, підбиваючи підсумки зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.

Він зазначив, що цього року 200 балів на ЗНО отримали менше осіб, ніж минулого.

Читайте такожСпроби "домовитись" про результати ЗНО були, є і будуть - директор УЦОЯО

При цьому Карандій підкреслив, що з усіх чотирьох навчальних предметів, з яких мав право скласти тести кожен учасник ЗНО, ніхто не отримав по 200 балів.

Крім того, він повідомив, що найбільше учасників ЗНО із 200 балами у Києві – 65 осіб, у Львівській області – 37, у Харківській та Дніпропетровській – по 16 осіб, у Київській області – 14 та Одеській – 11 осіб.