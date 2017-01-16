У "бурштиновому" селі місцеві жителі взяли в заручники трьох поранених "тітушок" - ЗМІ

Двох віддали медикам швидкої допомоги, а третього тримали, доки до населеного пункту не приїхала знімальна група ТСН. Селяни кажуть, що не довіряють місцевим правоохоронцям, бо ті можуть "зам'яти" справу й тому хотіли надати ситуації розголосу, повідомляє tsn.ua.

Старе Село відоме тим, що поруч – чимало нелегальних бурштинових копалень. Під час дзвінка до ТСН місцеві повідомили, що в населений пункт приїхали семеро озброєних "кришувати" нелегальний видобуток. А вже після приїзду до села з'ясувалося, що причина – не в бурштині. Проте причину конфлікту ні журналістам, ні правоохоронцям ще не вдалося дізнатися. Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень повідомила журналістка Анна Махно.

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Місцеві переповідали, що невідомі люди вранці ходили по хатах і чинили розбої. Зокрема, до однієї з сімей додому прийшли семеро. Погрожували гранатою. Казали, що підірвуть хату та всю сім'ю. Цій родині про випадок удалося повідомити односельцям, які прийшли до будинку. Вони й затримали трьох чоловіків. Їх доправили до приміщення сільської ради, де і тримали. Втім, перед тим, як їх затримали, була стрілянина і їх трьох поранили.

Із сільської ради двох чоловіків забрала "швидка". ТСН із неофіційних джерел стало відомо, що вони перебувають у Рокитнівській лікарні. В одного - проникаюче поранення черевної порожнини. В іншого поранена гомілка. Одному із них нині мають робити операцію. Втім, офіційно це не підтверджують.

Третього чоловіка тримали до приїзду знімальної групи ТСН. У нього вогнепальне поранення руки.

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Правоохоронці також поки що не можуть пояснити, в чому полягає конфлікт та хто стріляв. Але кажуть про те, що це вже не перша перестрілка в Старому Селі.