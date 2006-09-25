У Криму оголошено штормове попередження
10:35, 25 вересня 2006Суспільство
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Очікуються сильні зливи, грози і град
На Крим насувається штормовий вітер, попереджує Головне управління МНС України в автономії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Головного управління МНС, сьогодні і завтра (25 і 26 вересня) на всій території півострова очікуються сильні зливи, грози і град. Негода супроводжуватиметься шквальним, переважно північно-східним, вітром зі швидкістю до 15-20 метрів на секунду.
Кримські рятувальники радять жителям і гостям автономії при виникненні аварійної ситуації негайно сповіщати відповідну службу.
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