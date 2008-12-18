Харків'ян чекає вдвічі вища ціна на метро

Виконком Харківської міської ради погодив новий тариф на проїзд у міському метрополітені.

За інформацією сайту Харківської міськради, вартість поїздки в метро була запропонована керівництвом підприємства у розмірі 1 грн. 50 коп.

Раніше ця сума була затверджена в облдержадміністрації і проаналізована профільними управліннями міськвиконкому, повідомляє сайт.

Довідка УНІАН. Наразі вартість однієї поїздки пасажира в Харківському метро становить 75 коп.