Віфлеємський вогонь везуть до Києва велосипедом

Cьогодні, 18 грудня, українські пластуни на прикордонній заставі Рава-Руська на Львівщині прийняли Віфлеємський вогонь з рук польських скаутів.

Про це УНІАН повідомили у Національній скаутська організації України «Пласт».

Одразу ж від кордону пластуни велосипедами вирушили з вогнем до Києва, звідки його роздаватимуть у всі області України.

Велосипедисти привезуть вогонь до Києва 21 грудня, де о 14.00 на Софійській площі відбудеться урочиста церемонію передачі Віфлеємського вогню миру громаді Києва та представникам областей.

Довідка УНІАН. Віфлеємський Вогонь Миру постійно горить у Віфлеємі, у церкві, яка стоїть на місці народження Ісуса Христа. Перша згадка про нього датована XII століттям. Тоді один із учасників Христових походів привіз це Світло з Віфлеєму як дар для своєї родини і близьких.

У 1988 році австрійські скаути відновили цю традицію. З Відня Вогонь мандрує з допомогою скаутської естафети всією Європою. В Україні Віфлеємський Вогонь, як символ тепла, миру, злагоди і сподівання поширюють пластуни. Щороку у акції беруть участь понад 10 тис. пластунів.