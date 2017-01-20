Помер перший керівник штабу Антитерористичного центру СБУ (фото)
16:21, 20 січня 2017Суспільство
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На 68-му році життя після тяжкої та тривалої хвороби пішов з життя перший керівник штабу Антитерористичного центру при СБУ Антипенко Володимир Федорович.
Володимир Антипенко помер на 68-му році життя / ssu.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Зазначається, що створена ним модель державної системи протидії тероризму визнана однією з найефективніших у світі та була рекомендована як зразок для країн Східної Європи.
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"Під його керівництвом започатковано наукову школу і засновано новий напрям в науці міжнародного права – міжнародну кримінологію", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
Нагадаємо, у жовтні 2016 року на 57-му році життя помер екс-заступник керівника штабу АТО, полковник Валентин Федічев.
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