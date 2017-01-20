Помер перший керівник штабу Антитерористичного центру СБУ (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що створена ним модель державної системи протидії тероризму визнана однією з найефективніших у світі та була рекомендована як зразок для країн Східної Європи.

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"Під його керівництвом започатковано наукову школу і засновано новий напрям в науці міжнародного права – міжнародну кримінологію", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року на 57-му році життя помер екс-заступник керівника штабу АТО, полковник Валентин Федічев.