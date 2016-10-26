Помер екс-заступник керівника штабу АТО, який у 2015 році останнім виходив із Дебальцевого (фото)

Про це на свої сторінці у Facebook повідомив колишній спікер штабу АТО Роман Туровець.

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"Сьогодні пішов із життя Валентин Миколайович Федічев, патріот, справжній офіцер, чесний, принциповий, відвертий і рішучий. 2015-го він останнім виходив з Дебальцевого... Серце…" - йдеться у його повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у секторі "Маріуполь" під час виконання бойового завдання загинув боєць групи розвідки спеціального призначення "Азов" з позивним "Нож".