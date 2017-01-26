Харківська прокуратура викрила сільського голову в "розпродажі" землі на 300 тисяч гривень

Дергачівський місцева прокуратура направила до Арбітражного суду області позов про скасування дозволу на розробку проекту землеустрою з метою подальшого надання ділянки в оренду в Краснокутському районі, передає 057.ua.

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Як розповів в. о. керівника місцевої прокуратури Олександр Цимбалюк, розпорядженням голови районної державної адміністрації одному з сільськогосподарських товариств надано дозвіл на розробку технічної документації на 37 га незаконно відведених сільськогосподарських земель.

"Однак, як з'ясувалося, дозвіл надано незаконно. Оскільки РДА не уповноважена приймати подібні рішення без попереднього проведення земельних торгів. В даному випадку торги не проводилися", - пояснив А. Цимбалюк.

За попередніми даними вартість землі становить близько 300 тисяч гривень.

Зараз позов знаходиться на розгляді суду.