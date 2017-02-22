ЗМІ: у Санкт-Петербурзі розгромили "музей Новоросії"

Видання "Новини Донбасу" опублікувало фотографії погрому в залі, де раніше розміщувалися стелажі з експонатами. Робота "музею" припинена, передає 112.ua.

На стартовій сторінці сайту "музею" також розміщена інформація про те, що він "тимчасово призупинив свою роботу".

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Достовірно невідомі причини безладу в "музеї", однак, за повідомленням його керівництва, наприкінці січня тут відбувся конфлікт охоронців з поліцією.

У правоохоронців стріляли після того, як ті пустили в приміщення сльозогінний газ в ході штурму будівлі. Всі охоронці "музею" були затримані, трьох потім відпустили, один залишається під вартою. СК РФ завів кримінальну справу про замах на співробітника поліції.

Відзначається, що після інциденту слідчі провели обшуки в самому "музеї" та в квартирах його керівництва.

Також, за даними ЗМІ, власник підвалу, де розташований "музей", погрожує його виселити.

В "музеї Новоросії" виставлені експонати, пов'язані з конфліктом на сході України. Музей був відкритий у травні 2015 року. Офіційно він називається "інформаційно-культурним центром" "Світ війни".