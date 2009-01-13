Долар на міжбанку трохи здешевшав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,65/8,80 грн., до 11:00 ціни трохи знизилися 8,64/8,77 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2710/0,2795 грн., а до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2710/0,27850 грн. У Росії курс долар-рубль продовжує рости, і до 11:00 встановився на рівні 31,1875 (+0,1549) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3274/1,3276 дол. США, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 11,4800/11,6850 грн., до 11:00 ціни знизилися 11,4390/11,6175 грн.