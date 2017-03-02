Поліція врятувала від суїциду ще двох підлітків, у адміністраторів "груп смерті" проведені обшуки
Сьогодні поліцейські знайшли двох підлітків, стосовно яких були підозри у можливості вчинення ними суїциду. Зараз з дітьми працюють фахівці. Водночас питання протидії цій проблемі розглянуть на нараді при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини сьогодні, 2 березня.
Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України, оперативники кіберполіції за процесуального керівництва прокуратури провели обшуки у кількох виявлених адміністраторів Інтернет-пасток «синій кит». Поліцейські встановили близько 200 профілів дітей у соціальних мережах, які входили до так званих «груп смерті».
У результаті обшуків виявлено важливу інформацію, яка суттєво допоможе в розслідуванні, а відтак – і в більш ефективній протидії цій проблемі. Із виявленою інформацією працюють правоохоронці.
«Водночас лише за останню добу поліція оперативно знайшла двох підлітків, які залишили місце постійного проживання і були учасниками Інтернет-пастки «синій кит». У Харкові хлопчик пішов з дому, залишивши записку тривожного змісту. В результаті пошуків поліцейським вдалося знайти дитину і повернути батькам. У Тернополі правоохоронці знайшли дівчину, яка напередодні також залишила записку тривожного змісту і зникла з місця проживання», – повідомили в поліції.
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Як зазначають правоохоронці, зараз з ними і їхніми батьками працюють поліцейські з підрозділів ювенальної превенції і фахівці-психологи.
Зважаючи на актуальність проблематики, нині відбудеться нарада за участі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, а також Національної поліції України, Міносвіти, Мінсоцполітики і МОЗ. На ній буде обговорена проблема протидії суїцидам, зокрема – і в дитячому середовищі.
«Поліція включилася у роботу над цією проблемою дуже активно. Ми робимо усе від нас залежне, співпрацюючи з усіма зацікавленими органами влади. Однак найбільш дієвий спосіб профілактики – це увага батьків до своєї дитини», – підкреслив Сергій Князєв.
Раніше поліція повідомляла, що правоохоронці фіксують появу нових смертельних інтернет-"флеш-мобів" серед підлітків.