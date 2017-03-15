#FreeKozlovsky: користувачі соцмереж встали на захист донецького вченого, взятого в полон "ДНР"
18:46, 15 березня 2017Суспільство
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Бойовики звинувачують літнього вченого у створенні злочинної групи і зберіганні зброї.
Користувачі соцмереж публікують фото з хештегом #FreeKozlovskyy / скріншот
У соцмережах стартував флешмоб в підтримку вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, який був захоплений бойовиками більше року тому в Донецьку і досі перебуває в полоні.
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Користувачі соцмереж публікують фото з хештегом #FreeKozlovsky.
Син літнього вченого на своїй сторінці в Facebook повідомив, що справа проти його батька сфабрикована.
За словами сина, Козловського «судять» у так званому «військовому трибуналі на правах палати верховного суду «ДНР».
Олександр Козловський закликав усіх небайдужих людей приєднатися до флешмобу.
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