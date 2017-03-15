FreeKozlovsky: користувачі соцмереж встали на захист донецького вченого, взятого в полон "ДНР"

У соцмережах стартував флешмоб в підтримку вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, який був захоплений бойовиками більше року тому в Донецьку і досі перебуває в полоні.

Читайте такожНігерійські пірати звільнили захопленого у полон українського моряка

Користувачі соцмереж публікують фото з хештегом #FreeKozlovsky.

Син літнього вченого на своїй сторінці в Facebook повідомив, що справа проти його батька сфабрикована.

За словами сина, Козловського «судять» у так званому «військовому трибуналі на правах палати верховного суду «ДНР».

Олександр Козловський закликав усіх небайдужих людей приєднатися до флешмобу.