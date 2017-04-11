В Одесі побились пенсіонери у черзі за біометричними паспортами
19:02, 11 квітня 2017Суспільство
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Сварка виникла через списки, які люди самі складають на папері.
Літні чоловіки не змогли визначитись, хто ж зайде першим до відділення / скріншот
В Одесі побилися двоє літніх людей в черзі за біометричними паспортами. Це сталося біля районної міграційної служби, йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що люди стали в чергу за півгодини до відкриття відділення. Сварка ж виникла через списки, які самі складають на папері. Один чоловік сказав, що саме він зайде першим оформлювати паспорт. Потім став протискатися через людей.
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Почалася штовханина. На місце навіть викликали поліцію, і лише після її прибуття, люди заспокоїлися. У міграційній службі зазначають, що на вулиці самі стають у чергу, а вже в приміщенні служби – в електронну.
В Одесі в черзі за біометричними паспортами почубилися люди
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