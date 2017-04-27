Поліція Києва затримала викрадача бронзових деталей з могили Лесі Українки

Поліцейські Києва розшукали зловмисника, який вкрав з могили Лесі Українки бронзові гірлянди.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління поліції, передає «112 Україна».

"Протягом кількох днів оперативники ретельно перевіряли громадян, які вже потрапляли в поле зору правоохоронців за правопорушення майнового характеру, а також людей, які не мали постійного місця проживання і перебували на обліку в органах поліції. Вони також поспілкувалися з охоронцями кладовища та особами, які могли б надати будь-яку інформацію для розкриття крадіжки з надгробки", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Підозрюваного затримали біля одного з пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб". Зловмисником виявився 38-річний раніше судимий чоловік, який останнім часом вів безпритульний спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався.

Читайте такожРуйнували пам’ятники задля розваги: на Одещині затримали групу неповнолітніх вандалів

"Було встановлено, що в день злочину він прийшов на Байкове кладовище близько п'ятої години ранку. А вже там за допомогою викрутки і плоскогубців з передньої і лівої частини пам'ятника зняв дві бронзові "гірлянди". Через деякий час метал з надгробку він здав, а отримані гроші витратив на спиртне і наркотики", - повідомив начальник територіального відділення поліції Голосіївського управління Олексій Петрушко.

Під час обшуку приватного будинку його родичів, куди зловмисник виносив викрадене, оперативники знайшли ще кілька речей, які він викрав з кладовища: таблички з цінних металів, оздоблення могил з латуні, фрагменти плит і навіть барельєф.

Зібрані відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 297 ("Наруга над могилою") Кримінального кодексу України.

"Наразі слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманого десятки таких епізодів", - зазначив Петрушко.