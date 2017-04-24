У Києві обікрали могилу Лесі Українки

Вандали викрали бронзові елементи пам'ятника Лесі Українці.

На Байковому кладовищі невідомі пограбували могилу Лесі Українки. Вандали викрали бронзові елементи пам'ятника українській поетесі, передає Еспресо. На місці події працює слідчо-оперативна група. Читайте такожУ Києві невідомі вкрали бронзові деталі Вічного вогню Могила поетеси Лесі Українки — пам'ятка історії національного значення, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), ділянці № 3. У 1939 році на могилі встановлено надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич. Як повідомляв УНІАН, 18 березня невідомі особи залили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, встановлений на території Бабиного Яру.

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