Мер Одеси призупинив дію рішення про повернення вулицям радянських назв

Мер Одеси Геннадій Труханов призупинив дію рішення міської ради про повернення колишніх назв декомунізованим вулицям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, відповідне розпорядження міський голова підписав сьогодні, 29 квітня.

«Одеський міський голова Геннадій Труханов своїм розпорядженням призупинив дію рішення сесії Одеської міської ради від 26 квітня 2017 року «Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Одеса», - повідомили в мерії.

Зазначається, що це питання буде винесено на повторний розгляд сесії міськради після проведення процедури громадського обговорення відповідного проекту рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня міськрада Одеси повернула низці вулиць назви радянської епохи, змінені в рамках декомунізації. Йшлося про вулиці, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

27 квітня у зв'язку з рішенням міськради прокуратура Одеської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Учора, 28 квітня, суд визнав недійсним рішення міськради про перейменування низки вулиць.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Деякі нові найменування викликали протест частини городян. Незабаром мерія прийняла рішення додатково перейменувати ще низку об'єктів.

Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, затверджене облдержадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією, був застосований сльозогінний газ. Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіанти перейменування вулиць, запропоновані Саакашвілі. Разом з тим мерія назвала недійсними рішення цих слухань.