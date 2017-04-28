В Одесі суд визнав недійсним повернення низці вулиць радянських назв

Приморський районний суд Одеси сьогодні визнав недійсним рішення Одеської міської ради про перейменування вулиць, назви яких були змінено в рамках декомунізації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову суд ухвалив, розглянувши адміністративний позов громадської організації «Самооборона Одеси».

«Визнати протиправним і скасувати рішення 15-ї сесії Одеської міської ради сьомого скликання «про перейменування вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів та інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Одеси», - сказано в постанові.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області в четвер, 27 квітня, розпочала кримінальне провадження у зв'язку з ухваленням 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування ряду вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації, і повернути їм радянських назв.

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У прокуратурі заявили, що ухвалене міськрадою рішення відомство вбачає ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

26 квітня міськрада повернула назви радянської епохи ряду вулиць, змінені в рамках декомунізації. Йшлося про вулиці, які було перейменовано за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Ряд нових найменувань викликали протест у частини городян. Невдовзі мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів.

Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, проведене обласною держадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією, із застосуванням сльозогінного газу.

Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі в рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.