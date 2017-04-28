В Одесі суд визнав недійсним повернення низці вулиць радянських назв
Суд розглянув адміністративний позов громадської організації «Самооборона Одеси».
Приморський районний суд Одеси сьогодні визнав недійсним рішення Одеської міської ради про перейменування вулиць, назви яких були змінено в рамках декомунізації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову суд ухвалив, розглянувши адміністративний позов громадської організації «Самооборона Одеси».
«Визнати протиправним і скасувати рішення 15-ї сесії Одеської міської ради сьомого скликання «про перейменування вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів та інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Одеси», - сказано в постанові.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області в четвер, 27 квітня, розпочала кримінальне провадження у зв'язку з ухваленням 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування ряду вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації, і повернути їм радянських назв.
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У прокуратурі заявили, що ухвалене міськрадою рішення відомство вбачає ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
26 квітня міськрада повернула назви радянської епохи ряду вулиць, змінені в рамках декомунізації. Йшлося про вулиці, які було перейменовано за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
Довідка УНІАН. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Ряд нових найменувань викликали протест у частини городян. Невдовзі мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів.
Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, проведене обласною держадміністрацією.
16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією, із застосуванням сльозогінного газу.
Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі в рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.