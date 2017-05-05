Євробачення-2017: журналісти дізналися, чим здивував представник України під час репетиції

Представники України на Євробаченні-2017 виступатимуть одразу у фіналі, втім репетирують рокери вже зараз. На сцені МВЦ на Лівобережній вже два дні тривають прогони учасників музичної першості, котрі показують пресі.

Утім виступ українців проходить під грифом "цілком таємно", передає ТСН. Відомо лише, що на сцені під час номеру O.Torvald буде велика "сталева" голова.

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"Очі цього "термінатора" наприкінці номеру підсвітляться синім кольором", - розповів кореспондент.

У соцмережах Євробачення-2017 пишуть, що голова стоїть у центрі сцени, навколо – музиканти, а перед нею – Женя Галич. Ця голова, за словами юзерів, використовується для світлових проекцій.

Як повідомляв УНІАН, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald з піснею Time.