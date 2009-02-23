Порошенко пропонує або нести гроші у банки, або купувати українське

Українці мають вкладати зняті з депозитів 70 млрд грн на нові депозити або в українські продукти.

Про це, в ефірі одного з телеканалів, заявив голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко, в неділю.

За його словами українці нині мають на руках 70 млрд грн, які вони раніше зняли з депозитів, і ці гроші населення має використати розумно.

"Сьогодні в Україні є два шляхи використання цих грошей. Перше це знайти надійний банк і знову їх вкласти в банківську систему України, або витрачати ці гроші на Українську продукцію", -сказав він.

Голова наглядової ради Нацбанку зазначив, що підписаний президентом в п`ятницю законопроект про обмеження ввозу імпорту і введення 13%-го мита на ряд продуктів, має позитивно вплинути на економіку України.

"Одже через 10 днів після вступу його в дію, ми будемо мати скорочення імпорту, це встановлюється лише на 6 місяців. Законопроект дасть Україні можливість навчитися жити в умовах кризи", - сказав він.

Також, за його словами, сьогодні банківська система знаходиться в такому стані, що вона сама має себе профінансувати.

"Це потрібно для того, щоб ми не повернулися до початку 90-х, коли у нас припинили функціонувати банки, все вимірювалося бартером, була десятитисячна інфляція", - скаржиться чиновник.

Порошенко зазначає, що задля недопущення такої ситуації, держава має створити стимули, щоб банки не ховали гроші, забезпечуючи власну підтримку, а вкладали гроші в економіку України.

"Наприклад, якщо ти не кредитуєш село чи реальну економіку, то ти будеш обмежений до доступу до рефінансування", - додає банкір.

Економічна правда