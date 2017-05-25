В Одноклассниках та ВКонтакте виявили 800 антиукраїнських груп - СБУ

Глава СБУ Василь Грицак укотре пояснив необхідність закриття російських соціальних мереж тим, що їх використовує російська пропагандистська машина для впливу на свідомість громадян. Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник Служби безпеки сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Також Грицак назвав неприпустимим існування у цих мережах так званих суїцидальних груп, до яких намагаються залучати неповнолітніх.

"Яка нормальна компанія буде терпіти наявність таких соціальних груп? Більше того, на наявність антиукраїнських груп на наше звернення також не було реакції (від власників та операторів — УНІАН). Насправді таких груп дуже багато. Ми нарахували приблизно 800 груп антиукраїнської спрямованості у цих мережах", - сказав Грицак.

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Він зазначив, що одним з організаторів таких груп був "Сергій Олександрович Жук, позивний "Москва", воював на Донбасі, житель міста Москви. Він, як тільки був викритий, видалився з мережі, але у нас залишився скріншот".

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.